ЛОНДОН, 2 июл /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Украинская железная дорога (ПАО "Укрзализныця") разместила 5-летние субординированные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью 8,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Книга заявок от инвесторов на ценные бумаги была открыта и собрана в понедельник. Организаторами размещения выступили J.P. Morgan и Dragon Capital.

Компания в июне объявила о планах выпуска указанных долговых бумаг с целью рефинансирования краткосрочного долга. С 1 июля в течение года компании необходимо погасить долговые обязательства на 12 миллиардов гривен (450 миллионов долларов), включая две выплаты по еврооблигациям, а также обязательства на сумму 7,1 миллиарда гривен со сроком погашения в третьем квартале 2020 года.