ВАШИНГТОН, 2 июл /ПРАЙМ/. США расширили список продукции из Евросоюза для возможного введения пошлин в ответ на субсидирование ЕС авиаотрасли, увеличив общий объем с 21 до 25 миллиардов долларов, говорится в распространенном во вторник заявлении офиса торгового представителя США.

Ранее офис торгового представителя США объявил, что рассматривает введение новых пошлин на импорт из Евросоюза, пока ЕС не прекратит субсидировать Airbus.

"Дополнительный список включает 29 тарифных товарных субпозиций с примерной торговой стоимостью 4 миллиарда долларов в дополнение к первому списку, опубликованному 12 апреля, где были тарифные товарные субопозиции с примерной торговой стоимостью 21 миллиард", — сказано в документе.

Список расширяется в ответ на "публичные заявления и по итогам дополнительного анализа", указано в нем.

Предварительный список таких товаров включал в себя гражданские вертолеты и самолеты, а также их комплектующие. Кроме того, в список включены лососевое филе, крабы, сыры, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многие другие позиции. Пошлины могут коснуться четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

В новый список вошли продуктовые позиции, а также химикаты, ряд сплавов, металлов и изделий их них.

США оценивают ущерб от субсидий ЕС в пользу Airbus в 11 миллиардов долларов ежегодно. Эта сумма — предмет разбирательства в ВТО, результат которого ожидается этим летом. В Airbus потенциальные пошлины назвали неоправданными и предупредили, что это ведет к напряженности в торговле.