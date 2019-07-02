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МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 2 июля отменяет рейсы из Москвы в Прагу, так как авиавласти Чешской Республики аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение рейсов, сообщает компания.

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, "Аэрофлот" вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля", — говорится в сообщении.

Аэрофлот продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

"Несмотря на то что у "Аэрофлота" есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов", — добавили в компании.

Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков. Отмечается, что пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании.

Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута.