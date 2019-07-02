МОСКВА, 2 июл /ПРАЙМ/. Ограничения в авиасообщении между Россией и Чехией затронули не только граждан Чехии, но и сотни граждан РФ и других государств, говорится в комментарии посольства России в Чехии в связи с заявлением чешского МИД.

МИД Чехии во вторник выразил надежду, что между минтрансами Чехии и РФ в ближайшем будущем будут достигнуты договоренности "таким образом, чтобы у чешских граждан в пути не возникали лишние проблемы".

Посольство России в Чехии поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, возникших в авиасообщении между Россией и Чехией, говорится в сообщении. "Одновременно в свете трудностей, возникших у пассажиров на российско-чешском направлении из-за разногласий авиационных властей двух стран, вызывает определенное недоумение акцент, сделанный в заявлении МИД Чехии от 2 июля 2019 года на неудобствах исключительно для граждан Чешской Республики", — отметили в посольстве.

"Хотели бы напомнить, что ограничения в двустороннем авиасообщении затронули сотни граждан России, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею. Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки в целях избавить авиапассажиров вне зависимости от их гражданства от связанных с ней неудобств и предотвратить повторение подобных случаев", — подчеркивается в сообщении.

Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам. Позднее минтранс Чехии сообщил, что власти республики разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны.