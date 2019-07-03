САРАТОВ, 2 июл /ПРАЙМ/. Главы Самарской и Нижегородской области Дмитрий Азаров и Глеб Никитин намерены подключиться к урегулированию вопроса со сбоем поставок компонентов для "АвтоВАЗа", из-за которого автогигант объявил о приостановке производства автомобилей на обеих своих площадках в Тольятти и Ижевске. Об этом сообщил во вторник департамент информационной политики Самарской области.

Ранее во вторник "АвтоВАЗ" сообщил, что с 3 июля вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, объяснив простой нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент" (Нижний Новгород).

"Дмитрий Азаров прибыл в Нижний Новгород, где пройдет форум "Производительность 360". Вечером губернатор Самарской области провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в связи с остановкой производства "АвтоВАЗа". Главы регионов подключатся к урегулированию вопроса", — сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

Группа компаний "Автокомпонент" позиционирует себя как российского лидера по разработке и производству деталей из пластмасс, следует из данных на сайте компании. Первое предприятие группы образовано в 1999 году. Количество сотрудников — 2090 человек. Номенклатура — более 2,2 тысяч видов продукции, в числе которых зеркала, отопители и климатические системы, детали интерьера и экстерьера, панели приборов, бамперы и топливные баки.

"АвтоВАЗу" уже приходилось приостанавливать производство из-за "Автокомпонента" — в апреле 2018 года эта компания сорвала поставки для Lada Vesta, которую производят в Ижевске.