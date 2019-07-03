МОСКВА, 3 июл /ПРАЙМ/. Создатель автомобиля Ford Mustang и бывший глава корпорации Chrysler Ли Якокка скончался в США в возрасте 94 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на его семью.

По данным портала, член семьи подтвердил смерть Якокки, однако подробностей не предоставил.

Якокка пришел в в Ford Motor Company в 1946 году и проработал там до 1978 года. Его считают "отцом" легендарного Ford Mustang. После того как в 1978 году Генри Форд II уволил Якокку из компании, тот занял должность руководителя корпорации Chrysler, которую возглавлял до 1995 года. Якокке стал автором нескольких мемуаров.