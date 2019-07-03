НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл /ПРАЙМ/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал руководству группы компаний "Автокомпонент" в максимально короткие сроки найти компромиссное решение с руководством "АвтоВАЗа", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

"АвтоВАЗ" во вторник сообщил, что с 3 июля вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске, объяснив простой нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО "Завод Автокомпонент".

"Моя позиция, что административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов не приносит пользы для экономики. Однако считаю неправильным, когда ситуация может отразиться на судьбе трудовых коллективов. В связи с этим я рекомендовал руководству ГК "Автокомпонент" в максимально короткие сроки найти компромиссное решение с руководством "АвтоВАЗ", — заявил Никитин.

Ранее глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил журналистам, что руководство "АвтоВАЗа" и "Автокомпонента" должны искать компромиссное решение, поскольку "ни к чему хорошему" конфликт между двумя предприятиями не приведет.

"Позиция губернатора Самарской области совпадает — руководство "АвтоВАЗа" должно приложить встречные усилия для разрешения ситуации. В этом мы полностью солидарны с Дмитрием Азаровым", — подчеркнул Никитин.