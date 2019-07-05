МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Сервис звукового сопровождения электромобилей, электросамокатов и велосипедов появится в России в 2020 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) "Автонет".

Система будет работать по принципу выбора рингтона на телефон. Звуков двигателей будет несколько: спокойное движение на малых оборотах, быстрый гоночный болид и звук стоянки. При желании на свой электромобиль или велосипед можно будет скачать звук "Камаза", однако громкость будет соответствовать нормам шума в городских условиях.

"Сейчас при низких скоростях электромобили не издают звуков, и это опасно для людей. Ожидается, что опытный образец будет доступен уже в 2020 году", — сообщил собеседник агентства.

Специальное приложение можно будет установить при покупке транспортного средства. Разработки для электромобилей, велосипедов и электросамокатов будут отличаться: если на велосипед планируется устанавливать отдельный блок со звуковым динамиком и дисплеем, то устройство для электромобилей может стать полноценным бортовым оборудованием, которое будет подключаться к автомобилю.

"Идея создания такого устройства актуальна уже давно. В Евросоюзе с 1 июля новые электромобили должны продаваться с генераторами шума мотора, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час. В России бум продаж электромобилей пока не наблюдается, однако за последний год существенно выросло количество электросамокатов и велосипедов", — отметили в НТИ "Автонет".