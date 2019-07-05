МОСКВА, 5 июл /ПРАЙМ/. Самолет Нью-Йорк — Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.

Огонь был потушен экипажем.

Чтобы проверить самолет, вызвали пожарное отделение Бостона. О серьезных травмах не сообщалось.

Полиция штата Массачусетс заявила, что возгорание могло начаться с пассажирского сиденья.

Все 217 пассажиров были эвакуированы Власти ищут для них другой самолет.

Самолет летел из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди в лондонский "Хитроу".