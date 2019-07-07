ИРКУТСК, 7 июл /ПРАЙМ/. Российский среднемагистральный самолет МС-21 может получить сертификат Росавиации в 2020 году, а его валидация Европейским агентством авиабезопасности (EASA) планируется на 2021 год, сообщил в воскресенье вице-премьер РФ Юрий Борисов, открывая совещание по выполнению производственных программ Иркутского авиазавода.

"Получение российского сертификата типа на самолет МС-21-300 в Росавиации планируется в 2020 году, а валидация российского сертификата в EASA — в 2021 году", — сказал Борисов.

Он подчеркнул, что сертификация и подготовка к серийному производству самолета сейчас являются главной задачей иркутского авиазавода "Иркут", где собирается МС-21. "Успешная реализация этой программы обеспечит загрузку завода, что особенно важно в условиях существенного сокращения закупок военных самолетов по государственному оборонному заказу", — добавил он.

Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь выразил надежду на скорую сертификацию самолета МС-21 в EASA. Европейский сертификат даст компании право на международные поставки самолетов МС-21. Слюсарь также отмечал, что процесс сертификации идет в соответствии с графиком.

МС-21 — разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.