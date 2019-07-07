ТБИЛИСИ, 7 июл /ПРАЙМ/. Самолеты российских авиакомпаний "Уральские авиалинии" и S7 последними вылетели из грузинского аэропорта Тбилиси в направлении России перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, заявили РИА Новости в аэропорту.

Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Вскоре российские власти вслед за национальными перевозчиками запретили летать в Россию и грузинским авиакомпаниям.

В аэропорту Тбилиси заявили, что "Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 19.55 (18.55 мск), а самолет S7 направился в Москву в 19.00 (18.00 мск).

Что касается курортного города Батуми, то из местного аэропорта в Екатеринбург в полночь еще вылетит лайнер авиакомпании "Победа".

Согласно таблице расписания рейсов последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02.00 (01.00 мск).