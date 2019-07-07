ТБИЛИСИ, 7 июл /ПРАЙМ/. Грузинская авиакомпания Georgian Airways ("Грузинские авиалинии") с 8 июля из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией будет летать в Москву транзитом через Ереван дважды в день, при этом пассажирам не придется покидать борт и забирать багаж.

Президент России ранее подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Вскоре российские власти вслед за национальными перевозчиками запретили летать в Россию и грузинским авиакомпаниям.

"…С 8 июля 2019 года авиакомпания меняет расписание рейса Тбилиси-Москва-Тбилиси и будет обслуживать пассажиров по маршруту Тбилиси-(Ереван)-Москва-(Ереван)-Тбилиси. Запланировано осуществление регулярных двух рейсов ежедневно. Пассажирам не придется покидать авиационное судно и перевозить багаж",- написала на своей странице в соцсети Facebook заместитель коммерческого директора авиакомпании Тамуна Тандашвили.

По ее словам, авиакомпания также берет ответственность за перевозку до 40 тысяч пассажиров, которые ранее купили билеты.

Авиакомпания Georgian Airways и еще одна грузинская авиакомпания MyWay Airlines, согласно опубликованным на сайте Тбилисского аэропорта данным, уже выполнили последние прямые рейсы в направлении России.