ТЫНДА, 7 июл /ПРАЙМ/. Минтранс России предварительно оценивал убытки российских авиакомпаний от прекращения полетов в Грузию примерно в 3 миллиарда рублей и ожидает уточнённых расчетов от перевозчиков к концу недели, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Последние авиарейсы между Россией и Грузией состоятся 7 июля. С 8 июля авиасообщение между странами прекращается. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам.

"Сейчас расчёты производятся. Очень предварительно мы оценивали эту сумму в районе около 3 миллиардов рублей. Туда входили и прямые убытки, и часть упущенной выгоды", — сообщил Дитрих в воскресенье.

"Компании с учетом объема возвращённых билетов сейчас занимаются тем, что эти суммы уточняют и пересчитывают. Я думаю, что к концу будущей недели такого рода расчёты будут представлены", — добавил он.

Рейсы между РФ и Грузией выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, "Нордавиа" и грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.