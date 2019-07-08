ТБИЛИСИ/МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia и две грузинские: Georgian Airways и Myway Airlines. Полеты осуществлялись из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова, Самары, Иркутска, Улан-Уде, Читы, Жуковского, Перми, Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Новосибирска и другие и из Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат и штрафных санкций вернуть деньги за них, либо переоформить авиаперевозку на другие направления. Минтранс РФ сообщал, что проработает потери авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию, а также рассмотрит вопрос компенсаций перевозчикам. Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев отмечал, что компания передала в ведомство расчеты своих финансовых потерь.

Президент России в июне подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Позже грузинские авиаперевозчики получили уведомление от министерства транспорта России о запрете полетов в РФ.

ИСТОРИЯ ЗАПРЕТОВ НА ПОЛЕТЫ

Прямое авиасообщение между Россией и Грузией запрещено не впервые. Статус воздушного сообщения отражает положение политических отношений между странами. Так, впервые авиасообщение было приостановлено в октябре 2006 года на фоне резкого ухудшения отношений. Тогда Россия обосновала свой запрет задолженностью грузинских авиакомпаний за аэронавигационное обслуживание, которая на тот момент составляла 3,7 миллиона долларов. После достигнутой президентами двух стран договоренности грузинские авиакомпании погасили большую часть долга и воздушное сообщение было возобновлено спустя два года — 25 марта 2008 года, однако ненадолго.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия прекратила авиасообщение с Грузией 9 августа 2008 года. Все последующие попытки возобновить полеты хотя бы на уровне чартеров заканчивались неудачно. Между тем, некоторым грузинским авиакомпаниям российские власти в период праздников выдавали разрешение на выполнение рейсов. Добраться по воздуху в Грузию из России можно было с помощью стыковочных рейсов, которые выполняли авиакомпании других стран.

В августе 2010 года Россия вновь открыла прямое авиационное сообщение с Грузией, а с 2014 года были возобновлены прямые регулярные рейсы.

На этот раз отношения между странами обострились на фоне протестов в Тбилиси, начавшихся 20 июня. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

ОТНОШЕНИЯ МОСКВЫ И ТБИЛИСИ

Дипломатические отношения между Грузией и Россией разорваны с осени 2008 года, после августовской войны и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Пришедшие по итогам парламентских выборов 2012 года новые власти Грузии из партии "Грузинская мечта" под руководством олигарха Бидзины Иванишвили не раз заявляли, что основными приоритетами внешней политики является членство в ЕС и НАТО и урегулирование отношений с Россией. Вскоре на новую должность специального представителя премьера Грузии по связям с Россией был назначен Зураб Абашидзе, который систематично проводит встречи со своим коллегой, заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным в Праге. Стороны обсуждают культурные, гуманитарные, торговые и транспортные отношения. Существует еще один формат переговоров с Россией, это проходящие с 2008 года Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Представители грузинских властей в один голос твердят, что желают вести прагматичный диалог с Россией, а урегулировать конфликты с Абхазией и Южной Осетией хотят исключительно мирным путем.

С недавних пор новой фигурой среди грузинских первых лиц стала Саломе Зурабишвили, победившая на президентских выборах осенью 2018 года. Грузинские эксперты предполагали, что, исходя из своего многолетнего опыта дипломатии, Зурабишвили могла бы стать той, кто отважится начать прямой диалог с Москвой и проведет встречу с российским руководством, защитив при этом национальные интересы страны. Однако Зурабишвили, спустя 6 месяцев после победы на выборах, заявила, что не собирается начинать диалог с российским президентом и ждет первого шага из Москвы.

Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

ГРУЗИНСКАЯ ЭКОНОМИКА

По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. В мае граждане России нанесли в Грузию 172,2 тысячи визитов, более 152 тысяч россиян посетили Грузию в июне и заняли первое место среди иностранцев, приезжающих в эту страну. Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили сообщала, что страну в 2018 году посетили 1,4 миллиона граждан РФ, поступления составили 2 миллиарда лари (около 710 миллионов долларов). По ее словам, до конца 2019 года Грузия потеряет 1 миллион туристов из России и около 710 миллионов долларов прибыли.

На фоне запрета на авиасообщение между странами Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговое эмбарго в отношении страны. Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявила, что страна не будет со своей стороны отказываться от торговли с Россией и прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут Грузии на пользу. Грузинские фермеры просят власти страны наладить диалог с Россией чтобы не подвергать финансовые проблемы для жителей страны. К разумной политике с Москвой призывают и владельцы грузинских винодельных компаний.