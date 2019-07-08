МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Прототип мотоцикла Aurus появится не ранее 2021 года, концерн "Калашников" принимает участие в разработке новинки, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"По мотоциклу работа идет в плановом режиме. Я думаю, что о появлении прототипа можно говорить не ранее, чем к 2021 году. Работаем над концептуальным технологическим решением, пока большинство склоняется к тому, что это будет электромотоцикл. Концерн "Калашников" принимает участие в разработке", — рассказал министр.

Представитель госинститута НАМИ — разработчика модельной линейки Aurus – в мае сообщал, что мотоцикл приступил к испытаниям. До этого Мантуров говорил, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. Он отмечал, что мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

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