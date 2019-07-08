МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Коммерческие продажи отечественных машин для первых лиц государства проекта "Кортеж" (торговая марка Aurus) составят в этом году не более 5-6 штук из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"Максимум 5, может, 6 машин будет продано коммерческим клиентам. Это наши политики, но не из правительства. Сегодня очень интенсивно пополняется парк основного заказчика, и у нас основная нагрузка как раз приходится на II полугодие. C августа идут массовые отгрузки", — сказал министр.

По его словам, на машину также очень много иностранных заказчиков. "У нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко, он спрашивал, когда можно купить машину. Из Ближнего Востока очень много заказчиков. Преимущество в том, что мы в конструкцию серийного автомобиля изначально заложили решение по бронированию. Таким образом, броня не съедает внутреннее пространство. Если сесть в обычный люксовый Mercedes, а после этого в бронированный, разница ощутима — он значительно уменьшается в объемах", — рассказал Мантуров.

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