ХАБАРОВСК, 8 июл /ПРАЙМ/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) договорилась с заказчиком о переносе сроков сдачи двух морских паромов для Сахалина, которые строят в Комсомольске-на-Амуре, на 2020 и 2021 годы, сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

Ранее сообщалось, что Амурский судостроительный завод (входит в ОСК) в Комсомольске-на-Амуре строит два парома для сообщения острова Сахалин с материковой частью России. В декабре 2019 года оба парома планировалось передать заказчику, в качестве которого выступила компания "ГТЛК" (Государственная транспортная лизинговая компания).

ОСК обратилась к заказчику с просьбой сдвинуть сроки сдачи паромов на 2020 и 2021 годы. На необходимость увеличить сроки повлияли наложенные на ОСК санкции США и ЕС, а также кадровые вопросы.

"По одной из позиций мы точно нашли договоренности о том, что первый (паром) будут сдавать в 2020 году, второй – в 2021-м. Это сейчас будет зафиксировано в постановлении правительства. Там с точки зрения заказчика даже послабления — написано ввод в эксплуатацию 2022 год, но это то, что мы ожидаем увидеть в документе", — сказал Рахманов.

По его словам, сегодня на строительстве паромов работают более 400 человек. Все основные корпусные работы подходят к завершению. "Перед нами стоят задачи — подготовка к спуску на воду, начало электромонтажных работ по оснащению судна. График для сдачи в 2020 году крайне напряженный", — сказал он.

Ранее сообщалось, что корпус первого парома для острова Сахалин планировалось спустить на воду в конце июля.