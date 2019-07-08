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МОСКВА, 8 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах "Трансконтейнера" на уровне "BB+" в список на пересмотр с возможностью понижения, говорится в сообщении Fitch.

Одновременно Fitch подтвердило краткосрочные РДЭ в иностранной и национальной валютах на уровне "B".

"Рейтинговое действие отражает неопределенность в отношении новой структуры активов и кредитного профиля нового владельца контрольного пакета акций после планируемой продажи доли участия РЖД в 50% плюс 2 акции", — сообщает агентство.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", которые компания планирует продать в 2019 году на аукционе. Помимо РЖД, акционерами "Трансконтейнера" являются компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, с пакетом 24,5051% и банк ВТБ с пакетом 24,8%.

Fitch добавляет, что дальнейшие действия по рейтингу "Трансконтейнера" будут приниматься после того, как агентство подтвердит детали новой структуры активов и кредитного профиля нового владельца контрольного пакета акций, а также оценит влияние этого на операционную и финансовую политику компании.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.