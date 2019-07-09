МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Опрошенные РИА Новости эксперты не согласны с основаниями отстранений в России пилотов гражданской авиации, они считают, что стоит проверять не учебные центры, а тех, кто контролирует их и выдает им лицензию.

Ранее официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год из-за различных нарушений от полетов были отстранены 425 пилотов. Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что с 2017 года в результате прокурорских проверок от полетов отстранены 550 пилотов. По его словам, в ходе надзорных проверок вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения.

Председатель Совета отечественных производителей в сфере обороны и безопасности общероссийской организации "Офицеры России", Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов считает, что прокурорам нужно проверять тех, кто выдает лицензии учебным центрам.

"Они (Генпрокуратура РФ — ред.) не то проверяют. Они проверяют учебные центры, но лицензию им выдает Минобразования и Росавиация. Они контролируют эти учебные центры", — заявил Кнышов в беседе с РИА Новости. Он утверждает, что по этому направлению нужно начать с Росавиации и Ространснадзора.

Кнышов также считает, что пилот может быть не виноват. "Он выбирает профессию, а его учат не по тем программам. А программы выбирает и утверждает Росавиация", — отметил он.

Также Кнышов заявил, что если пилоты "купили" дипломы, тогда "нужно наказывать людей из учебных центров".

Заслуженный пилот РФ, член Совета высшего офицерского состава общероссийской организации "Офицеры России" Юрий Сытник считает, что под проверку и дальнейшее отстранение могли попасть и "нормальные парни".

"Различные происшествия накапливались. Недавно произошла катастрофа в Шереметьево, там тоже оказалось, что пилот был не очень подготовленным. Из-за этого генпрокурору Юрию Чайке дали команду проверить подготовку российских пилотов, состояние дел в частных училищах. Под эту гребенку попали абсолютно нормальные парни, которые инструкторами летали на Boeing, Airbus", — рассказал Сытник.

Самолет SSJ 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Сытник считает, что летный состав, который понимает, что может лишится летного свидетельства, бежит в другие страны: во Вьетнам, Китай, Камбоджу, Корею и "продолжает там летать до пенсии".

"Да, пилоты учились в частной школе, но экзамен-то сдавали в Росавиации, они отвечали на те вопросы, которые придумала Росавиация, прошли все тесты, тренажеры, проверки на самолетах, им выдавали свидетельства, они работали несколько лет безаварийно и правильно. А теперь лишили лицензии пилота", — заключил заслуженный пилот России.