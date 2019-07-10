ЛОНДОН, 10 июл /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

"Из-за проблем в системах контроля за воздушным движением на диспетчерской башне все полеты приостановлены. Мы работаем с провайдером услуг для быстрейшего устранения проблем. Мы приносим извинения пассажирам и просим уточнять статус рейса у ваших авиакомпаний", — говорится в сообщении администрации аэропорта.

Проблема возникла около 17.00 местного времени (19.00 мск), как ожидается, приостановка полетов продлится до 21.00 (23.00 мск). Аэропорт сообщает о том, что следующие в него самолеты перенаправлены в другие города.