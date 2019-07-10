ЛОНДОН, 10 июл /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Полеты в лондонском аэропорту Гатвик возобновлены после прекращения из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.

Ранее аэропорт заявлял о проблемах в системе управления полетами на диспетчерской башне после 17.00 местного времени (19.00 мск) среды.

"Полеты возобновлены. Если вы путешествуете этим вечером, пожалуйста, проверяйте статус рейса у вашей авиакомпании перед тем, как отправиться в аэропорт", — говорится в сообщении администрации.

Гатвик является вторым по загруженности лондонским аэропортом после Хитроу. Несколько самолетов из-за неполадок были перенаправлены в другие города.