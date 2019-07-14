МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Международная платежная система Visa с 1 октября снизит межбанковские комиссии при оплате картами автомобилей, образовательных и медицинских услуг, сервиса агентов по недвижимости, а также товаров в аптеках, следует из ее письма в адрес российских банков, с копией которого ознакомились РИА Новости.

Межбанковская комиссия при оплате картами товаров в аптеках составит 1,3%, при оплате лицензированных медицинских услуг, например, скорой медицинской помощи, услуг остеопатов и хиропрактиков, при покупке ортопедических товаров — 1%. Кроме того, платежная система устанавливает пониженную комиссию в 1% для связанных консультационных услуг — например, по брачным и долговым вопросам.

Для лицензированных образовательных учреждений комиссия также составит 1%. В данный перечень помимо общеобразовательных школ включены университеты и профессиональные учебные заведения, такие как бизнес-школы.

Комиссия при покупке недвижимости или автомобиля составит 0,8%, но не более 10 тысяч рублей с одной покупки.

Кроме того, Visa установит пониженный тариф на уровне 1% при оплате картами оптовых покупок — он распространяется на логистические и экспедиторские услуги в сегменте интернет-торговли.

Это не первое снижение межбанковской комиссии со стороны Visa в этом году — платежная система с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизила до 1% комиссии на прием карт для небольших магазинов и ларьков, которые как минимум полгода не были ее партнерами.

Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом", что активизировало обсуждение этой темы. В марте прошло несколько совещаний с участием банков, платежных систем и ритейлеров. По их итогам Банк России направил в правительство согласованные предложения участников рынка о снижении комиссий за эквайринг в отношении социально значимых товаров и услуг (образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).