МОСКВА, 14 июл /ПРАЙМ/. Самолеты Boeing 737 MAX вряд ли возобновят авиаперевозку пассажиров до 2020 года, так как компания Boeing не успеет устранить неисправности раньше этого времени, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли и правительстве.

По данным ряда источников газеты в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), Boeing 737 MAX может вернуться в эксплуатацию в январе 2020 года, ровно через год после заявления компании о замене программного обеспечения. Кроме того, источники отмечают, что помимо технических доработок, отложить возобновление полетов может и изменение в руководстве Управления, в том числе, если сенат США утвердит осенью этого года Стивена Диксона на роль нового главы FAA.

Полеты 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.