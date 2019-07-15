МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. "Объединённая судостроительная корпорация" (ОСК) подтвердила срок передачи ФГУП "Росморпорт" дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин" в декабре 2019 года, сообщил заместитель гендиректора предприятия Василий Стругов.

Глава ОСК Алексей Рахманов в декабре говорил журналистам, что спуск на воду ледокола "Виктор Черномырдин" может сдвинуться из-за пожара на срок до трех месяцев из-за необходимости замены пострадавшего оборудования, но сдача в эксплуатацию, как и планировалось, произойдет в 2019 году.

"На прошлой неделе состоялась рабочая встреча Юрия Цветкова (замминистра транспорта, глава Росморречфлота – ред.) и Алексея Рахманова (глава ОСК — ред.). Представители завода подтвердили, что в декабре судно планируется передать заказчику – "Росморпорту", — сказал Стругов.

По его словам, ледовые испытания в настоящее время провести невозможно из-за отсутствия льда требуемых характеристик. "По условиям договора, у нас допускается передача судна заказчику. При этом ледовые испытания происходят по факту формирования такого льда. Мы предполагаем, что это будет в марте-апреле в районе Карского моря", — добавил заместитель гендиректора по флоту.

Руководитель "Росморпорта" Андрей Лаврищев пояснил, что это стандартная ситуация: "Три наших последних ледокола ("Мурманск", "Новороссийск", "Владивосток") так же принимались по этой схеме — в конце декабря были сданы заказчику, эксплуатировались в Финском заливе и потом в апреле-мае уходили на ледовые испытания в Карское море".

Глава ФГУП также отметил, что стоимость ледокола "Виктор Черномырдин" не меняется. "Несмотря на затянувшиеся сроки строительства, есть твердая цена государственного контракта на 7,94 миллиарда рублей. Мы не проводим работу по увеличению контракта", — рассказал он.