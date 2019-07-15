МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. "Росморпорт" может перевести два недостроенных лоцмейстерских судна с Сосновского на Онежский судостроительный завод, который входит в структуру ФГУП, сообщил журналистам на брифинге замгендиректора предприятия по флоту Василий Стругов.

Сосновский судостроительный завод в Кировской области, работники которого выступали с видеообращением о помощи к Владимиру Путину, признан банкротом, сообщила в мае газета "Коммерсант". Общий размер требований — порядка 2 миллиардов рублей. С 2017 года на предприятии в недостроенном состоянии стоят два лоцмейстерских судна, которые завод должен был изготовить по заказу "Росмпорпорта" общей стоимостью порядка 800 миллионов рублей.

"Мы рассматриваем такой вариант, сейчас он в процессе проработки, является приоритетным", — сказал Стругов.

"Мне кажется, мы успешно реанимировали верфь (Онежский ССЗ – ред.), сделали ее довольно-таки конкурентоспособной. Да, большинство заказов делаются для "Росморпорта", но, во-первых, созданы предпосылки для того, чтобы привлечь другие заказы, … чтобы верфь работала более эффективно", — рассказал гендиректор ФГУП Андрей Лаврищев. Он уточнил, что создание "цифровой верфи" на базе завода должно завершиться в 2022 году.

Онежский судостроительный завод был основан в 2002 году в Петрозаводске на базе мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2012 году производство было остановлено из-за банкротства предприятия. В конце 2014 года было принято решение о возобновлении производства и передаче имущества завода в государственную собственность. На базе мощностей завода ФГУП "Росморпорт" осуществляет проект по развитию собственного судостроительного и судоремонтного предприятия.

Судостроительный завод в городе Сосновке Кировской области был основан в июле 1924 года. Предприятие производило суда для рыболовного, пассажирского и танкерного флота.