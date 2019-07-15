РИМ, 15 июл /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Совет директоров итальянской компании Ferrovie dello Stato (FS, "Государственные железные дороги") выбрал в качестве партнера по спасению национального авиаперевозчика Alitalia оператора автомобильных дорог страны Atlantia, говорится в сообщении FS.

Холдинг Atlantia, принадлежащий семье Бенеттон, получит долю в собственности проблемной авиакомпании наряду с американской Delta Air Lines и Министерством экономики и финансов Италии.

Как сообщает ведущая итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore, в новой Alitalia Ferrovie dello Stato получат 35%, Delta – 10-15%, Минфин — 15%, а Atlantis – около 15% акций.

"Государственные железные дороги как можно скорее начнут работать с партнерами для совместной выработки промышленного плана и других элементов возможного предложения", — заявили в компании. Предложение по приобретению Alitalia, отмечает газета, должно быть представлено чрезвычайным комиссарам, осуществляющим ее управление в настоящий момент, к концу сентября.

Вице-премьер и глава Минэкономразвития Италии Луиджи Ди Майо в Facebook заявил, что нынешняя договоренность "заложила основу для перезапуска Alitalia".

По его словам, государство продолжит владеть абсолютным большинством акций обновленной компании и осуществлять над ней контроль.

Итальянская авиакомпания Alitalia, основанная в 1946 году, уже многие годы находится на грани банкротства. Этот процесс был запущен в апреле 2017 года, когда по результатам корпоративного "референдума" был отклонен антикризисный план ее развития и было введено чрезвычайное управление. В число претендентов на ее покупку СМИ называли немецкую Lufthansa, RyanAir, американскую инвесткомпанию Cerberus Capital Management и британскую компанию EasyJet совместно с Air France.