КАЗАНЬ, 15 июл /ПРАЙМ/. Самолёт авиакомпании "Победа", выполнявший рейс по маршруту Казань – Санкт-Петербург, вернулся в Казань после вылета в связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе, сообщили в Приволжском следственном управлении СК РФ на транспорте.

Ранее в международном аэропорту "Казань" сообщили, что в понедельник вечером после взлёта по техническим причинам совершил возврат на аэродром борт, следовавший рейсом Казань – Санкт-Петербург. Посадка прошла благополучно, на борту находились 185 пассажиров.

"По предварительным данным, самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" со 185 пассажирами и шестью членами экипажа на борту вылетел в 20.50 мск 15 июля из Казани в Санкт-Петербург. В связи с задымлением салона и возможными неисправностями в левом двигателе самолет в 21.25 мск вернулся в аэропорт вылета", — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России выехали на осмотр самолета, совершившего вынужденную посадку, выясняются все обстоятельства случившегося.