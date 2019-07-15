Добавлены цитаты (последний абзац).

МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Причиной возвращения самолета авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Казань-Санкт-Петербург в аэропорт вылета стало попадание птицы в двигатель, сообщила РИА Новости пресс-секретарь лоукостера Елена Селиванова.

Ранее Селиванова сообщила РИА Новости, что самолет рейсом Казань-Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, не влияющей на безопасность полета.

"Птица попала в правый двигатель, предварительное заключение технических служб подтверждает, что самолёт повреждений не получил. Ждём итоговое заключение комиссии", — сказала Селиванова.

В аэропорту РИА Новости рассказали, что посадка прошла благополучно. На борту находились 185 пассажиров.

"Мы неоднократно сообщали Росавиации о серьёзной угрозе безопасности из-за недостаточного орнитологического обеспечения. Однако до сих пор никаких мер не принято", — добавила Селиванова.