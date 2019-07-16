НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл — ПРАЙМ. Пакистан после нескольких месяцев ограничений, спровоцированных резким обострением отношений с Индией, окончательно открыл своё воздушное пространство для всех коммерческих рейсов, говорится в директиве местного управления гражданской авиации.

"Воздушное пространство Пакистана отныне открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам", — сказано в документе, выступившем силу со вторника.

Действовавшие до сих пор ограничения не позволяли гражданским авиалайнерам летать из Индии и в Индию через пакистанское небо. Необходимость облетать Пакистан существенно увеличила полетное время для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний, вынудив ряд из них отменить свои рейсы.

В конце февраля Пакистан закрыл свое воздушное пространство для индийских воздушных судов из-за эскалации напряженности в отношениях между двумя странами. Ее вызвало нападение на автоколонну военизированной полиции, которое произошло 14 февраля в индийском штате Джамму и Кашмир. Жертвами атаки стали 45 человек. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за случившееся. Кроме того, руководитель этой группировки, как подтвердили впоследствии в Исламабаде, базируется в Пакистане.

В конце февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. На следующий день военная авиация Пакистана нанесла удары по военным объектам Индии в штате Джамму и Кашмир. Руководства армий обеих стран заявили, что сбили самолеты друг друга.

С тех пор запрет на полеты в воздушном пространстве Пакистана регулярно продлевали примерно раз в две недели.