С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл /ПРАЙМ/. ГУП "Горэлектротранс" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом судовой электротехники и технологии (филиал ФГУП "Крыловский государственный научный центр") создают трамвай на водородных топливных элементах, сообщает пресс-служба предприятия.

Строительство испытательной платформы для водородных топливных элементов на базе трамвая началось в производственном депо Трамвайного парка № 1. В качестве платформы был взят вагон модели ЛМ-68М.

"Отличительная особенность — трамвай будет ездить без использования токоприемника, то есть независимо от контактной сети. Выработку электроэнергии будет осуществлять электрохимический генератор с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту макета, и окружающего воздуха", — говорится в сообщении.

В основу проекта заложены собственные разработки петербургских инженеров. В сентябре действующий макет трамвая "Трамвай ЭУТЭ", оснащенный новой системой генерации электроэнергии, должен пройти ходовые испытания на маршрутах города.

В конце августа — начале сентября также запланированы демонстрационные испытания действующего макета "Трамвай ЭУТЭ". В случае успешного завершения испытаний разработчики перейдут к созданию опытного образца, предназначенного для серийного строительства. Такие трамваи могут пополнить подвижной состав в Петербурге.