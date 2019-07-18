МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Немецкий автоконцерн BMW сообщил о назначении нового председателя совета директоров компании, им станет Оливер Циспе (Oliver Zipse).

"Оливер Циспе займет должность председателя совета директоров BMW AG с 16 августа 2019 года. Это решение сегодня на собрании принял наблюдательный совет", — говорится в сообщении. Циспе был в совете директоров с 2015 года и на данным момент отвечает за производственное подразделение. Работает в компании с 1991 года, за это время занимал ряд руководящих должностей.

Циспе сменит на этой должности Харальда Крюгера (Harald Kruger), который в начале июля сообщил набсовету о намерении не продлевать свой контракт, который истекает в апреле 2020 года. Компания сообщает, что Крюгер покинет должность председателя и совет директоров по взаимному согласию 15 августа 2019 года.

BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce Motor Cars, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. По итогам 2018 года штат компании составлял почти 134,7 тысячи человек, в 2018 году BMW Group было продано более 2,49 миллиона машин и 165 тысяч мотоциклов по всему миру.