ТОКИО, 19 июл /ПРАЙМ/. Все авиарейсы были отменены в аэропорту японского города Нагоя из-за обнаруженного повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщила телекомпания NHK.

Судя по характеру повреждений, специалисты считают, что во взлетно-посадочную полосу попала молния. Пока они не могут назвать срок, который потребуется на ремонт полосы. В аэропорту с утра пятницы уже отменили 12 авиарейсов.