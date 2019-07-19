МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Один пассажир госпитализирован после эвакуации из самолета Москва — Ереван в "Шереметьево", у пяти пассажиров травмы средней степени тяжести, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Ранее в подмосковном главке МЧС сообщили РИА Новости, что Boeing 737 компании "Северный ветер" остановил вылет в Ереван из-за сигнала о задымлении в салоне, пассажиров эвакуировали по трапам, восемь человек пострадали.

"По предварительным данным, пять пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с получением различных травм средней степени тяжести. Всем обратившимся пассажирам была оказана первая медицинская помощь и необходимая поддержка. Один пассажир рейса госпитализирован в лечебное учреждение", — сказала собеседница.

По ее словам, эвакуировали всех 173 пассажиров и шесть членов экипажа.