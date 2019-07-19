МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. Два пассажира были госпитализированы после задымления самолёта Boeing авиакомпании "Северный ветер" ("Нордвинд"), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

Рейс N4 477, согласно онлайн-табло "Шереметьево", должен был вылететь ещё в 0.45 в пятницу. Но когда он разбегался по взлетно-посадочной полосе, в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет. Возгорания на борту не было. Сам "Нордвинд" заявил, что причиной остановки стал посторонний запах в салоне.

На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, их эвакуировали по надувным трапам, восемь человек пострадали. Авиакомпания позднее отправила резервный борт.

"Рейс N4 447 авиакомпании "Nordwind Airlines" (резервным бортом — ред.) вылетел в 05.32 мск по маршруту "Москва — Ереван", на вылет зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет выполняются по расписанию", — сообщила Захаренкова.

Ранее источник, близкий к авиакомпании, сообщал РИА Новости, что лететь резервным бортом авиакомпании "Северный ветер" из Москвы в Ереван после возвращения самолёта из-за задымления отказались 28 человек.