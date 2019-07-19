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ЕКАТЕРИНБУРГ/САРАТОВ, 19 июл /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании Utair Самара – Сургут в ночь на пятницу совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Андрей Клименских.

"Рейс UT-414 Самара — Сургут сегодня в 3.48 (1.48 мск) совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга", — сказал собеседник агентства.

По его словам, с пассажирами работают представители авиакомпании.

За более подробной информацией Клименских посоветовал обратиться к авиаперевозчику.

По данным онлайн-табло самарского аэропорта "Курумоч", рейс UT-414 выполнял самолет Boeing-737, который вылетел из Самары в 00.33 (23.33 мск четверга). Онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово" информирует, что совершивший посадку рейс задержан до 12.00 (10.00 мск).