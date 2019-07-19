С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл /ПРАЙМ/. Отправление поездов от Балтийского вокзала в Петербурге задерживается от 15 минут до полутора часов из-за остановки по техническим причинам поезда сообщением Санкт-Петербург — Ивангород на станции Броневая, сообщает пресс-служба ОЖД.

"В 18.18 на станции Броневая по техническим причинам был остановлен пригородный поезд №6661 сообщением Санкт-Петербург — Ивангород. В связи с этим также задержаны поезда №6356 Ораниенбаум — Санкт-Петербург и №6568 Гатчина — Санкт-Петербург. Время задержки составляет от 15 минут до одного часа", — сказано в сообщении.

Также из Санкт-Петербурга задержано отправление десяти пригородных поездов. Время задержки составляет от 10 минут до 1,5 часа.

"На данный момент специалисты ОЖД делают все возможное для нормализации движения поездов на Балтийском направлении", — сказано в сообщении.