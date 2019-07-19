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ЛОНДОН/МОСКВА, 19 июл /ПРАЙМ/. На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне, их количество уточняется, сообщил РИА Новости по телефону представитель компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

"На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран", — сказал он.

Ранее компания сообщила, что танкер Stena Impero, предположительно, захваченный в Ормузском проливе, идет к берегам Ирана, связи с экипажем нет.

Согласно данным онлайн-портала Международной федерации транспортных рабочих (ITF), судно покрыто коллективным договором федерации, который заканчивает действие 31 декабря. Инспектор ITF был на борту 8 марта, на тот момент экипаж судна состоял из 16 человек: 10 граждан Индии, пяти россиян и одного латвийца.

Представители Российского профессионального союза моряков (РПСМ) уточнили РИА Новости, что компания-судовладелец действительно работает с российскими моряками, однако пока что обращений с данного судна не поступало. Представители РПСМ добавили, что будут следить за ситуацией.

Российский координатор ITF Сергей Фишов, в свою очередь, также сообщил РИА Новости, что обращений от Stena Impero не поступало.

Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов Marinetraffic, Stena Impero шел из Фуджейры в Эль-Джубайль, последний сигнал с судна сайт зафиксировал более трех часов назад.

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявил, что он задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.