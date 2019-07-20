МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Участок Филевской линии московского метро между станциями "Киевской" и "Кунцевской" будет закрыт 20 и 21 июля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В ближайшие выходные, 20 и 21 июля?, на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" будет приостановлено движение поездов. Временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ. В обычном режиме линия возобновит работу в понедельник, 22 июля, в 5.30 утр?а", — говорится в сообщении.

В период закрытия наземного участка Филевской линии "Киевскую" и "Кунцевскую" свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные автобусы будут курсировать с 5 часов утра до 2 часов ночи?.

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ

По данным пресс-службе ЦОДД, движение транспорта на западе Москвы будет ограничено с 20 по 22 июля из-за реконструкции Филевской линии метро, в районах Филевский парк и Дорогомилово будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

"Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что 20 и 21 июля 2019 года из-за реконструкции будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская". В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 22 июля 2019 года", — отметили в ЦОДД.

Сообщается, что для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улица Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

"Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной", — добавили в пресс-службе.

Водителей такси также предупреждают, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на время изменений будет ограничен.