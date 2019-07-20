ЛОНДОН, 20 июл /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Британская авиакомпания British Airways временно приостанавливает полеты в египетский Каир по соображениям безопасности, сообщила РИА Новости представитель компании.

"Мы постоянно пересматриваем оценки безопасности во всех аэропортах, в которые выполняем рейсы, и приостановили полеты в Каир на семь дней в качестве меры предосторожности", – сказала представитель компании.

По ее словам, BA считает "считает приоритетом безопасность пассажиров".