ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл /ПРАЙМ/. Восстановительные работы на участке железной дороги в Приуральском районе ЯНАО, где утром в субботу с рельсов сошли более 10 грузовых вагонов, планируется завершить в ночь на воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ранее представитель ведомства сообщил РИА Новости о сходе грузового поезда на участке железной дороги Собь — Харп в Приуральском районе. В результате инцидента никто не пострадал. В Северной железной дороге отмечали, что с рельсов сошли 13 вагонов, компания создала оперативный штаб и направила на место ЧП специальную комиссию.

По уточненным данным МЧС, в общей сложности сошли 11 вагонов с углем и стройматериалами, два из них опрокинулись. "Ориентировочное время окончания аварийно-восстановительных работ — до 2 часов ночи (0.00 мск) завтрашнего дня", — рассказали в ведомстве.

Инцидент стал причиной задержки поезда "Лабытнанги — Москва", часть пассажиров которого — 49 из 176 человек — решили не покидать своих мест. При этом в администрации Лабытнанги подчеркивали, что иногородние пассажиры могут разместиться в местной гостинице.

Кроме того, согласно информации МЧС, задержан поезд "Москва — Лабытнанги", в котором находятся 117 человек. Для них организовали питание, добавили в пресс-службе ведомства.