КАИР, 20 июл /ПРАЙМ/. Египетская авиакомпания Egyptair будет осуществлять один дополнительный рейс в Лондон, а также увеличит количество мест на рейсах в британскую столицу после решения авиакомпании British Airways приостановить на неделю полеты в Каир, говорится в поступившем в РИА Новости в субботу заявлении египетского министерства гражданской авиации.

"Министерство гражданской авиации увеличит вместимость самолетов авиакомпании Egyptair на рейсах в Лондон. Также с завтрашнего дня выделен самолет Boeing 787 для осуществления полетов в Лондон", — говорится в документе.

Ранее СМИ сообщили, что британская авиакомпания в субботу на семь дней приостановила рейсы в египетскую столицу. Сообщалось, что авиакомпания уведомила своих клиентов письмом, что их рейсы в Каир, запланированные на ближайшие дни, отменяется и что отмена рейсов стала превентивной мерой в рамках постоянного контроля авиакомпанией мер безопасности в аэропортах мира.