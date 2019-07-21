МОСКВА, 21 июл /ПРАЙМ/. Большинство россиян (81%), опрошенных сервисом путешествий Туту.ру, выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в "чистые зоны" аэропортов страны, сообщили РИА Новости в компании.

"На этой неделе Госдума проголосовала в первом чтении за возвращение курилок в аэропорты. Сервис путешествий Туту.ру узнал у туристов, так ли сильно нужны эти курительные комнаты в "чистых зонах" аэропортов", — рассказали исследователи.

В опросе, проведенном на сайте Туту.ру, приняло участие около 2 тысяч путешественников из разных регионов России.

"Большинство респондентов (81%) двумя руками за. Они выбрали вариант "да, нужны отдельные помещения, чтобы курильщики не дымили в туалетах исподтишка". Более ранние опросы ВЦИОМ показывали, что треть пассажиров не в силах терпеть и, пока никто не видит, курят в туалетах аэропорта", — пояснили в компании.

"Тех, кто против курилок, оказалось всего 21%. Они считают, что курильщики должны терпеть", — уточнили аналитики.

Во вторник Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предлагающий вернуть курилки в здания аэропортов.

Курение в ряде общественных мест было запрещено в России в 2013 году "антитабачным" законом. Сначала курение запретили на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака. Летом 2014 года запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах.