МОСКВА, 22 июл /ПРАЙМ/. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") запускает собственного туроператора: пассажир с покупкой билета одним пакетом сможет забронировать страховку, трансфер и гостиницу, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Андрей Калмыков.

Лоукостер "Победа" начал летать в 2014 году. Авиакомпания занимается продажей авиабилетов и авиаперевозками. Представитель перевозчика уточнил РИА Новости, что туроператор начинает свою работу 22 июля.

"Этот сервис будет запущен в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию "Победа" включили в реестр туроператоров РФ. В рамках проекта, помимо покупки билетов, клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании. Вы выбираете направление и даты, а наш агрегатор подбирает вам гостиницу с лучшими ценами на этот период", — рассказал Калмыков.

При этом он отметил, что багаж так и останется дополнительной услугой и не будет включен в турпакет изначально.

Проект туроператора "Победы" будет называться PobedaTravel. Это будет автономный сервис с собственным сайтом, отдельным продвижением и социальными сетями. Он будет агрегировать лучшие варианты размещений во всех городах маршрутной сети авиакомпании в пакетах с авиабилетами, добавляет Калмыков.

ЗАЧЕМ "ПОБЕДЕ" ТУРОПЕРАТОР

"Поскольку у нас 75% клиентов покупают билеты через официальный сайт и приложение, мы знаем их достаточно хорошо. Система анализирует, понимает, куда они летают. Также мы получаем большое количество отзывов от клиентов. Изучая отзывы и пожелания клиентов, мы поняли, что есть достаточно большой неудовлетворенный спрос на приобретение пакетных туров с гарантией надежности", — пояснил глава лоукостера идею создания туроператора.

По его словам, есть большое количество направлений, где до сих пор большинство людей хотят покупать турпакеты. Например, Турция, Греция, Кипр и так далее.

"Мы уже становимся такими большими, что можем диктовать условия, если не очень большим принимающим туроператорам, то совершенно точно принимающим гостиницам. И в обмен на наш финансовый ресурс, на гарантию заполняемости мы уже можем получать значительные скидки на преференции наших будущих клиентов. Поэтому было принято решение запустить пилотный проект", — пояснил Калмыков.

Лоукостер с запуском тревэл-проекта, продолжил он, решает для себя ряд задач. В частности, значительно расширяет сеть маршрутов, потому что органически расширяться на массовых туристических направлениях без продажи турпакетов практически невозможно. "Мы понимаем, что у нас огромное количество направлений, где мы можем очень хорошо развиваться, например, мы ждем ответа от Египта. Следующее — мы значительно расширяем клиентскую базу за счет этого сегмента", — добавил глава лоукостера.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС

"Победа", продолжает Калмыков, два месяца тестировала сервис, никак не афишировав информацию.

"Шел очень большой поток. Результаты первых тестов превысили все наши ожидания в разы. Мы собрали достаточно большой фидбэк, пожелания", — рассказал глава авиакомпании, добавив, что за тестовый период, который длился два месяца, было продано около 1,5 тысячи турпакетов.

"Два месяца мы еще дорабатывали наш продукт и теперь мы готовы запустить наш проект Travel в полную силу", — сообщил Калмыков.

БУДЕТ ЛИ ВЫГОДНО

По его словам, эта услуга будет выгодной для пассажиров, в том числе и за счет того, что в стоимость турпакетов не будет включена комиссия, как у турагентств.

Он обещает, что клиенты смогут найти на сайте Pobeda.travel предложения с выгодой до 15%.

"Мы работаем по нетто-ценам поставщиков и отелей, у нас отсутствуют наценки всевозможных посредников и гарантируем надежность и отсутствие рисков, связанных с недобросовестной работой туроператоров", — отметил Калмыков.

Он добавил, что "Победа" рассчитывает, чтобы маржинальность проекта Travel в конце концов стала такой же, как маржинальность перевозок. "То есть если будет 5%, мы будем счастливы", — пояснил Калмыков.

Компания до конца 2019 года планирует продать минимум 50 тысяч пакетов по действующим направлениям. Он отметил, что в 2020 году не ожидает прибыли от продажи турпакетов.