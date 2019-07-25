МОСКВА, 25 июл /ПРАЙМ/. Моряки задержанного судна Nika Spirit в целости и невредимости покинули Украину, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

Служба безопасности Украины в четверг заявила, что задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Порт приписки судна — Таганрог. Позже посольство РФ сообщило, что экипаж танкера — 10 россиян — освобожден и направляется домой, судно остается на Украине.

"Моряки в целости и невредимости покинули Украину",- сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что, "учитывая украинские реалии последних лет, это тенденция в направлении возвращения Киева в правовое поле".