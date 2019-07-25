КАИР, 25 июл /ПРАЙМ/, Маргарита Кислова. Авиакомпания British Airways приняла решение возобновить полеты в Каир с 26 июля, сообщил РИА Новости член совета директоров управляющей компании аэропортов Египта Ильхами аз-Заят.

"Британская компания через своего регионального представителя обратилась с просьбой о возобновлении полетов, начиная с 26 июля. Египетские власти дали согласие в рамках ранее установленного графика. Ожидается, что первый рейс прибудет завтра в одиннадцать утра по местному времени (полдень мск — ред.)", — сообщил собеседник агентства.

Двадцатого июля British Airways на неделю приостановила полеты в Каир. В письме клиентам компания уточнила, что приостановка является превентивной мерой в рамках постоянного контроля мер безопасности в аэропортах мира. Вслед за британцами временно полеты в Каир прекратила германская Lufthansa. Позднее немецкий авиаперевозчик полеты в египетскую столицу возобновил.