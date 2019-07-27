СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл /ПРАЙМ/. Крым готов к возобновлению железнодорожного сообщения с Украиной, что выгодно, прежде всего, украинской стороне, так как позволит украинцам более комфортно добираться до крымских курортов, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост. Автором петиции является бывший житель Севастополя Ростислав Кохно, который покинул Крым после его воссоединения с РФ. Он аргументирует свое предложение тем, что сейчас ездить в Крым дорого и долго.

"Если такая инициатива появилась, то это очень позитивные вещи и их нужно приветствовать. Налаживание отношений – это нормальное явление. Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов", — сказал РИА Новости Фикс.

При этом, вице-спикер усомнился, что Украина сможет наладить железнодорожное сообщение с Крымом быстрее, чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив.

"Для того, чтобы эту задачу решить, нужно принять не только политическое решение, но и восстановить железнодорожную ветку в Херсонской области (граничит с Крымом- ред.), которую они разобрали. А это в условиях нищего бюджета Украины не так просто все сделать. Но уже тот факт, что люди начинают задумываться об этом, это нужно приветствовать. Посмотрим, как отреагирует администрация Зеленского и новоизбранный парламент Украины на запрос общества, сможет ли пойти на встречу своим гражданам, которые вынуждены ходить через границу пешком", — отметил вице-спикер.

Украина в конце декабря 2014 года в одностороннем порядке прекратила движение автобусов и поездов через границу с Крымом. Поезда, следовавшие в Крым, теперь останавливаются на станции Новоалексеевка (Херсонская область), не доезжая до границы с полуостровом. Украинская сторона заявила, что это вынужденная, но временная мера. Позже было прекращено движение грузового транспорта через пограничные пункты, движение легковых автомобилей продолжается.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".