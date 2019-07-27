ТОКИО, 27 июл — ПРАЙМ. Дипломаты российского посольства в КНДР провели вторую встречу с экипажем задержанного Северной Кореей рыболовного судна "Сянхайлинь-8", об этом посольство сообщило на своей странице в Facebook.

"26 июля сотрудники консульского отдела и медпункта посольства в очередной раз встретились с экипажем российского рыболовного траулера "Сянхайлинь-8", который 17 июля был задержан пограничниками КНДР. Проведен медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжелыми климатическими условиями. Отмечаем факт оптимистичного настроя россиян. Корейская сторона поставила на судно десять тонн воды. С капитаном согласован список продуктов питания", — говорится в сообщении.

Дипломатическая миссия отмечает, что "продолжает работать с компетентными ведомствами КНДР с целью скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину".

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту 17 членов экипажа, в том числе 2 гражданина Южной Кореи. Представитель российского посольства в КНДР побывал на борту, дипмиссия занимается решением ситуации. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство считает задержание российского судна властями КНДР неправомерным.