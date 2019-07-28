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МОСКВА, 28 июл /ПРАЙМ/. Задержанное 17 июля Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" отпущено, сообщает посольство РФ в КНДР.

"Двадцать седьмого июля в результате слаженной работы российского внешнеполитического ведомства траулер "Сянхайлинь-8" отпущен", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщили в российском посольстве, в 16.00 (10.00 мск) капитан судна был проинформирован корейской стороной об освобождении, в 19.30 (13.30 мск) судно отошло от причала порта Вонсан и взяло курс на Сокчо (Республика Корея), где два члена экипажа — граждане Южной Кореи — сойдут на берег.

"Продолжаем выяснение обстоятельств задержания российского судна", — добавили в диппредставительстве.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.