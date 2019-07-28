ТОКИО, 28 июл /ПРАЙМ/. Отпущенное накануне после задержания Северной Кореей российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8" прибыло в южнокорейский порт Сокчхо, где на берег должны сойти двое рыбаков из Южной Кореи, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на данные министерства национального объединения страны.

Северокорейские пограничники задержали российский сейнер "Сянхайлинь-8" в ночь на 17 июля и отконвоировали в Вонсан. На борту находились 17 членов экипажа, в том числе два гражданина Южной Кореи. Причиной задержания судна КНДР назвала нарушение водных границ страны российскими рыбаками. При этом судно шло обычным путем и не пересекало 12-мильную зону, сообщили в компании-судовладельце. Росрыболовство назвало задержание российского судна властями КНДР неправомерным.

Накануне капитан судна был проинформирован корейской стороной об освобождении, и вечером того же дня судно отошло от причала порта Вонсан.

Министерство национального объединения Южной Кореи назвало действия северокорейской стороны "положительным с гуманитарной точки зрения", отмечает Ренхап.