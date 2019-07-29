ТОКИО, 29 июл /ПРАЙМ/. Японская авиакомпания ANA (All Nippon Airways) начнет в марте 2020 года полеты во Владивосток, сообщила в понедельник газета "Никкэй".

Полеты будут вестись несколько раз в неделю.

В службе по связям с общественностью авиакомпании подтвердили РИА Новости, что такие планы есть, однако официального решения пока нет.

По данным "Никкэй", ANA также надеется, что ее полеты во Владивосток будут содействовать развитию экономического сотрудничества между Россией и Японией. По состоянию на 2017 год, во Владивостоке действовало 49 японских компаний, что на 11% больше, чем годом ранее. Как отмечает газета, еще одна крупная авиакомпания Японии JAL также рассматривает возможность полетов во Владивосток из аэропорта Нарита в 2020 году.

Сейчас перелеты во Владивосток из Японии осуществляют российские авиакомпании S7 и "Аврора".